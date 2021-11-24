24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları sona erdi!

Kanarya’da Olympiakos hazırlıkları sona erdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu 5. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. İki takım için de oldukça önemli olan bu maçı Kanarya kazanarak kritik bir galibiyet almak istiyor. Sarı lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla noktalandı.

Olympiakos maçı öncesi yıldız isimden kötü haber!

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