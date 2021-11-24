Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları sona erdi!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu 5. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. İki takım için de oldukça önemli olan bu maçı Kanarya kazanarak kritik bir galibiyet almak istiyor. Sarı lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla noktalandı.

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