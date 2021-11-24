24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Yunanistan'a geldi

Fenerbahçe kafilesi Yunanistan’a geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Atina'ya geldi. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadele için Atina'ya geldi.

Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki sarı-lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk olacak.


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