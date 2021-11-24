FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe'den Umtiti bombası
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin 13. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galataasaray'ı yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı lacivertliler yeniden bir galibiyet serisi yakalamak isterken öte yandan transferde de hareketli günler yaşanıyor. Takımın başarılı oyuncularından Attila Szalai'nin talipleri artarken Kanarya için flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar...
Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Xavi'nin planları arasında yer almayan Samuel Umtiti için Fenerbahçe iddiası.
Akşam'ın derlediği habere göre; İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı.
Kanarya'nın, Szalai'yi Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.
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