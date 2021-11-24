24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe'den Umtiti bombası

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin 13. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galataasaray'ı yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı lacivertliler yeniden bir galibiyet serisi yakalamak isterken öte yandan transferde de hareketli günler yaşanıyor. Takımın başarılı oyuncularından Attila Szalai'nin talipleri artarken Kanarya için flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe’den Umtiti bombası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Xavi'nin planları arasında yer almayan Samuel Umtiti için Fenerbahçe iddiası.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe’den Umtiti bombası

Akşam'ın derlediği habere göre; İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe’den Umtiti bombası

28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında gözden düşmüştü. Katalan ekibi, Xavi'nin istemediği futbolcunun mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! Fenerbahçe’den Umtiti bombası

Kanarya'nın, Szalai'yi Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.

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