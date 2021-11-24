Dimitrios Pelkas'tan Olympiakos - Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, teknik direktör Vitor Pereira ile basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu, önemli bir maça çıkacaklarını ve Yunanistan'a kazanmak için geldiklerini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Vitor Pereira ile basın toplantısı düzenledi. İşte Pelkas'ın açıklamaları:
"FENERBAHÇE HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN OYNAR"
"Bizim için önemli bir maç olacak, biz buraya kazanmak için geldik. Fenerbahçe her zaman kazanmak için oynar. Tur için buradan alınacak 3 puan çok önemli. Gerçekten ülkeme dönmek çok hoş. Eğer maçta oynarsam elimden geleni yapıp, takımımın kazanmasını sağlayacağım."
"OYNARSAM ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM"
"Sakatlık sonrası çok sıkıntılı bir dönem yaşadım ama oynadığım zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Pozisyonumda çok sık rekabet var, oynarsam eğer elimden gelenin fazlasını yapacağım."
"DERBİ GALİBİYETİNE İHTİYACIMIZ VARDI"
"Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı, şu anda iyi bir moddayız. Bu maçın geride kaldığını ve Olympiakos maçına odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe, yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler."
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