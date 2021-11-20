20 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra’da kapılar kapandı

Samandıra’da kapılar kapandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.

Derbiye sayılı günler kala Samandıra, dış dünyaya kapılarını kapadı. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesinin ardından taktik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dün de Galatasaray maçının provasını yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay ve Valencia'nın dışında tüm futbolcular yer aldı.
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