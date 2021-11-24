Olympiakos Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olympiakos ile karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi Vitor Pereira ve basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira, "Birden fazla sistemle oynamaya çalışıyoruz, farklı takımlar ile oynuyoruz. Rakiplere göre bir taktik belirlemek gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma öncesi Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



PEREIRA: HATALARIMIZI AZA İNDİRMEMİZ GEREKİYOR

Maç için hiç şüphe yok, çok zor bir maç olacak. İki takım da kaliteli. İki takım için de tur için çok önemli. Hızlı hücumlara izin vermememiz lazım, hatalarımızı aza indirmemiz gerekiyor.

Buranın atmosferi zorlayıcı olacak. Oyuncularımın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Büyük Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışık bir takım. Onlara karşı oynadığımız son maça göre düzeltmemiz gereken şeyler var.



"RAKİPLERE GÖRE TAKTİK BELİRLİYORUZ"



Birden fazla sistemle oynamaya çalışıyoruz, farklı takımlar ile oynuyoruz. Rakiplere göre bir taktik belirlemek gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hücum ve savunmayı birlikte yapıp, birlikte oynamamız gerekiyor. Modern futbol bu, oyuncuların bu taktiği anlaması önemli.

Maç kadrosunu görebilmek için yarını görmemiz gerekiyor. Derbi maçı oynadık, dengeyi sağlamamız lazım. Oyuncular ile kendi aramızda konuşup, en iyi kararı vermeye çalışacağız.

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