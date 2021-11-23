23 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Arsenal efsanesi Sol Campbell'dan Mesut Özil sözleri!" Hak ettiği değeri göremedi"

İngiliz efsanesinden Mesut Özil sözleri! Hak ettiği değeri göremedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

İNgiliz futbolunun ve Arsenal'in efsane ismi Sol Campbell, Fenerbahçeli Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Campbell, "Mesut Özil'in burada neler yaptığını görüyorum. Form tutması süre alacaktır. Çok yetenekli bir oyuncu. Arsenal'de hak ettiği değeri çok fazla göremedi, kulüpten biraz dışlandı. O; her takımı, çok iyi bir takım haline getirebilecek bir oyuncu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Arsenal efsanesi Sol Campbell, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Campbell, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in form tutmasının süre alacağını alacağını söyledi.


İŞTE CAMPBELL'IN MESUT ÖZİL İLE İLGİLİ SÖZLERİ:

"Mesut Özil'in burada neler yaptığını görüyorum. Form tutması süre alacaktır. Çok yetenekli bir oyuncu. Arsenal'de hak ettiği değeri çok fazla göremedi, kulüpten biraz dışlandı. O; her takımı, çok iyi bir takım haline getirebilecek bir oyuncu. Çok akıllı ve zeki bir futbolcu. Burada kendini göstermesi için uygun şartlar var."

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