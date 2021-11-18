FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Galatasaray derbisi uyarısı! "Oynadığımız oyun..."

Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yapıyor.