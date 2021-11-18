FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Galatasaray derbisi uyarısı! "Oynadığımız oyun..."
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını sık sık uyarırken, oynadıkları oyunu ileriye taşımaları gerektiğini öğrencilerine aktardı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor.
Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yapıyor.
SİSTEM İKİNCİ PLANDA
Geldiği günden beri oyun sistemi konusunda sert eleştirilere maruz kalan Vitor Pereira "Benim için önemli olan oyun içindeki dinamik, uyum ve akış. Bunlar sistemden önce gelir" ifadesinde bulundu.
Türkiye'nin haberine göre, "Oyuncularımın benim isteklerimi anlamalarını ve bu doğrultuda bir performans sergilemelerini bekliyorum" diyen Portekizli, "Oyuncuların sahada rahat olmalarını, özgür hissetmelerini istiyorum ki, yeteneklerini gösterebilsinler. Hareketli ve dengeli bir oyun çıkarmak sisteme bağlı kalmaktan çok daha önemli" ifadesini kullandı.
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