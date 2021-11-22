Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

F.BAHÇE SAKİN OYNADI

Maçta Fenerbahçe'nin en büyük avantajı daha olgun ve tecrübeli bir takım olmasıydı. Golü yemelerine rağmen hiç acele etmeden çok sakin oynadılar. Sosa, Mesut ve İrfan Can gibi bu tarz maçları yaşamış isimlere sahipler. Galatasaray ise geleceği parlak ve genç bir takım. Ve zamana ihtiyaçları var. Hakem Halil Umut Meler'in maçı etkilediğini düşünmüyorum. Sadece son saniyedeki pozisyon bana göre penaltıydı.

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