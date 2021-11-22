22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan'dan Mesut Özil eleştirisi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan sarı-lacivertliler oldu. Mücadelede 1 gol kaydeden Mesut Özil'e, Galatasaray'ın eski futbolcularından Ümit Karan'dan flaş bir eleştiri geldi. İşte Karan'ın Mesut Özil için söylediği sözler... (FB spor haberleri)

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Galatasaray, 4 net pozisyon buldu ama atamadı. 50 bin taraftara yazık oldu. İki takım da bana göre kötü bir maç çıkardı. Özellikle ofansif anlamda oldukça yetersizlerdi. Galatasaray buna rağmen 4 net pozisyon buldu. Futbolun kanunu maalesef bu..


Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

Pozisyonları değerlendiremezsen rakip değerlendiriyor. Fatih Terim'in içeride oynanan maçta daha ofansif bir kadroyla çift forvet çıkmasını bekliyordum. Ama tercihini Halil'den yana kullandı. Stada gelen 50 bin taraftara yazık oldu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

Lig yarışında da büyük yara aldıklarını düşünüyorum. Pereira ilk kez doğru bir kadroyla sahaya çıktı. Ego yapmaktan vazgeçti ve doğru tercihlerle sahaya çıktı. Elindeki takım üçlü oynamaz. Dörtlüye dönmesi doğru karardı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en iyi futbolunu oynadı. Zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Ama Galatasaray taraftarına saygısızlık yapıp tepki almasına gerek yoktu. Galatasaray'ın en iyisi de kesinlikle Kerem'di.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

İlk yarıda tek başına mücadele etti. Halil ve Feghouli'nin performansı düşük olunca her şeyi kendi yapmak zorunda kaldı. Şu bir gerçek; Kerem'in geleceği çok parlak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Ümit Karan’dan Mesut Özil eleştirisi!

F.BAHÇE SAKİN OYNADI

Maçta Fenerbahçe'nin en büyük avantajı daha olgun ve tecrübeli bir takım olmasıydı. Golü yemelerine rağmen hiç acele etmeden çok sakin oynadılar. Sosa, Mesut ve İrfan Can gibi bu tarz maçları yaşamış isimlere sahipler. Galatasaray ise geleceği parlak ve genç bir takım. Ve zamana ihtiyaçları var. Hakem Halil Umut Meler'in maçı etkilediğini düşünmüyorum. Sadece son saniyedeki pozisyon bana göre penaltıydı.

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