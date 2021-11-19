FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak hem kritik bir 3 puan almak hem de şampiyonluk yolunda rakiplerine önemli bir mesaj vermek istiyor. Bunun bilincinde olan teknik direktör Vitor Pereira, derbide sistem değişikliğine gidecek. İşte Portekizli teknik adamın sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11...

Fenerbahçe'de derbi heyecanı sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte taktik provalara devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia'dan yoksun olan sarı-lacivertliler, derbi öncesi ikinci taktik çalışmanın ardından kadro şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana 3'lü savunmada ısrarcı olan Portekizli teknik direktörün 21 Kasım'daki derbide 4'lü formasyonla takımı sahaya çıkarması bekleniyor.