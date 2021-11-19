FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak hem kritik bir 3 puan almak hem de şampiyonluk yolunda rakiplerine önemli bir mesaj vermek istiyor. Bunun bilincinde olan teknik direktör Vitor Pereira, derbide sistem değişikliğine gidecek. İşte Portekizli teknik adamın sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11...
Fenerbahçe'de derbi heyecanı sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte taktik provalara devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia'dan yoksun olan sarı-lacivertliler, derbi öncesi ikinci taktik çalışmanın ardından kadro şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana 3'lü savunmada ısrarcı olan Portekizli teknik direktörün 21 Kasım'daki derbide 4'lü formasyonla takımı sahaya çıkarması bekleniyor.
GOL SİLAHI BERISHA
Belindeki ağrılardan tamamen kurtulan kaleci Berke Özer, ilk kez Galatasaray derbisinde oynayacak. Savunma dörtlüsünde Nazım-Kim-Szalai-Novak görev yapacak. Bu dörtlünün önünde Jose Sosa ile Mert Hakan Yandaş'ın forma giymesi bekleniyor. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Diego Rossi dönüşümlü olarak oynayacak. Fotomaç'ın haberine göre; Mesut Özil ile sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci arasında tercih yapacak olan teknik direktör Vitor Pereira, en uçta ise Mergim Berisha'yı gol silahı olarak sahaya sürecek.
TÜM KOZLARINI OYNAYACAK
F.Bahçe, son 8 maçta 6 beraberlik, 2 yenilgi aldığı G.Saray'a karşı oyun planını netleştirdi. Taraftar desteğini arkasına alacak rakibine karşı oyuna kontrollü başlamayı planlayan Kanarya, galibiyet için tüm kozlarını kullanacak. Hücum hattında teknik kapasitesi yüksek isimlerle sahaya çıkacak olan sarılacivertliler, başta kanatlardan yapılacak hücum organizasyonları olmak üzere duran toplar ve şutlarla rakip kalede gol arayacak
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i: Berke - Nazım - Kim - Szalai - Novak - Mert Hakan - Sosa - Ferdi - Mesut (İrfan) - Rossi - Berisha.
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