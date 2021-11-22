FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası özel tişört!
Süper Lig'in 13. haftasında büyük bir heyecana sahne olan derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı Miguel Crespo'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertlilerin, resmi ürün mağazası Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "“Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürüyor. Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, ""Bir oyuncu elendi" tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com'da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.
21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.
Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.
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