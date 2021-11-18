18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisine bambaşka Fenerbahçe! İşte Pereira'nın yeni sistemi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başından bu yana üçlü savunmayı tercih eden teknik direktör Vitor Pereira'nın sistem değişikliğine gidebileceği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcı, sistem değişikliğinin yanı sıra 3 yıldız oyuncusuna ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisine bambaşka Fenerbahçe! İşte Pereira’nın yeni sistemi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Ligde son 4 maçında yalnızca 1 puan toplayan Fenerbahçe, 21 Kasım'daki dev randevu için geri sayıma geçti. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Pereira'nın G.Saray karşısında farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisine bambaşka Fenerbahçe! İşte Pereira’nın yeni sistemi

Samandıra'da dün derbi öncesi ilk taktik idmanını yaptıran Portekizli hoca, sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 3'lü savunmadan vazgeçip, 4'lü formasyonu denedi. Fotomaç'ın haberine göre; kurmayları ile bir haftadır derbiye çalışan Pereira'nın deplasmandaki karşılaşmada 3'lü formasyonla sahaya çıkmayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisine bambaşka Fenerbahçe! İşte Pereira’nın yeni sistemi

DERBİYLE YATIP KALKIYOR!
Başkan Ali Koç ve kaptanlar Mesut, Gustavo ve Altay ile yaptığı toplantıdan sonra değişim sinyalleri veren Pereira, derbide tecrübeli ve yıldız isimleriyle galibiyet arayacak. Deneyimli teknik adam, sorun yaşadığı iddia edilen Mesut ile birlikte fazla şans vermediği Sosa ve sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisine bambaşka Fenerbahçe! İşte Pereira’nın yeni sistemi

Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı maçları da izleyen Pereira, ezeli rakiplerinin artıları ve eksilerine göre idmanlarda çalışmalar yaptıracağı ifade edildi. Bu arada tecrübeli hocanın geçtiğimiz günlerde tesislerde kaldığı da kaydedildi.

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