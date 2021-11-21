21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Galatasaray taraftarından Fenerbahçeli Mesut Özil'e büyük tepki!

Mesut’un hareketine taraftardan büyük tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev derbide Mesut Özil, sarı lacivertliler adına beraberlik golünü kaydederken, yıldız futbolcunun gol sonrası hareketi tepki çekti. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde Mesut Özil'ie tepki gösterdi.

Yıldız futbolcu dakikalar 31'i gösterdiğinde Galatasaray ağlarını sarsarken, sarı kırmızılı taraftarlar, Mesut Özil'in o hareketi sonrası yıldız ismi ıslıkladı.

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