18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: İlk aday Mert Hakan Yandaş

İlk aday Mert Hakan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Sistem değişiklikliğine gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de oyuncu tercihlerinde de sürprizler yaşanacak. Teknik direktör Pereira'nın merkezde Sosa ile birlikte Mert Hakan'a forma vermesi bekleniyor. Portekizli'nin bu sezon gözdelerinden olan Zajc'ı ise yedek oturtacağı belirtiliyor.

Sistem değişiklikliğine gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de oyuncu tercihlerinde de sürprizler yaşanacak. Teknik direktör Pereira'nın merkezde Sosa ile birlikte Mert Hakan'a forma vermesi bekleniyor. Portekizli'nin bu sezon gözdelerinden olan Zajc'ı ise yedek oturtacağı belirtiliyor.

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