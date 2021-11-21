Galatasaray Fenerbahçe maçında Berke Özer'den kritik kurtarış! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakada sarı lacivertlilerin genç kalecisi Berke Özer, önemli bir kurrtarışa imza attı. Berke, sarı-kırmızılıların 11. dakikada geliştirdiği atakta Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan genç kaleci Berke Özer, inanılmaz bir kurtarış yaptı.



Galatasaray'ın 11. dakikada geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içine giren Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Berke Özer gole izin vermedi.













Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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