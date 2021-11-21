Beşiktaş Icrypex - Fenerbahçe Beko: 74 - 82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 8'inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Beşiktaş Icrypex sahadan 4'üncü kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Beşiktaş Icrypex'ten Jordan Bone oldu.

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