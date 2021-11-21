21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Eljif Elmas'tan paylaşım!

Eljif Elmas’tan derbi paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Eljif Elmas sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Makedon yıldız, Galatasaray'a gol attığı bir maçtan fotoğraf paylaşıp, "Haydi Fenerbahçe" ifadesini kullanarak, sarı-lacivertlilere destek verdi.

İşte o paylaşım:

Lugano'dan sürpriz ziyaret! Derbi için gelmişti... haberin devamı

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