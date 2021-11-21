21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Galatasarya Fenerbahçe maçı öncesi Diego Lugano'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret!

Lugano’dan sürpriz ziyaret! Derbi için gelmişti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Diego Lugano Türkiye'ye geldi ve eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Kanarya'nın eski futbolcusu Diego Lugano, derbiyi yorumlamak için Türkiye'ye geldi.

Lugano, eski başkan Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

İşte o fotoğraf:

Nefesler tutuldu! İşte derbinin şifresi haberin devamı

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