Galatasarya Fenerbahçe maçı öncesi Diego Lugano'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken; sarı-lacivertliler ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım da zirve hattından uzakta yer alırken, kazanan ekip 3 puanla birlikte moralmen de yükselişmiş olacak. Dev karşılaşma öncesinde o istatistik ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB spor haberi)