22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

F.Bahçe’ye Samandıra’da coşkulu karşılama
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. (FB spor haberi)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından tesislerin önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüsü bekledi.

Tesislere gelen takım otobüsünün etrafına toplanan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Otobüste bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile teknik heyet ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

F.Bahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

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