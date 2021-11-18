18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Valencia’nın talipleri arttı

Valencia’nın talipleri arttı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

İngiliz ekibi Wolverhampton'ın listesinde olduğu iddia edilen Enner Valencia'nın talipleri artıyor. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki futbolcu için Meksika ve İspanya'dan da teklifler olduğu ileri sürüldü.

İngiliz ekibi Wolverhampton'ın listesinde olduğu iddia edilen Enner Valencia'nın talipleri artıyor. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki futbolcu için Meksika ve İspanya'dan da teklifler olduğu ileri sürüldü. Ekvadorlu futbolcunun sarı- lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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