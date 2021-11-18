18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer'den derbi mesajı

Berke Özer’den derbi mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Altay'ın sakatlığı nedeniyle derbide kaleyi koruyacak Berke Özer'den camiaya mesaj var. Genç file bekçisi, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm takım bunun bilincindeyiz. Sakatlıktan tamamen kurtuldum ve hazırım. Tüm takım tamamen sahaya konsantre olduk ve bu maçı düşünüyoruz" dedi.

Altay'ın sakatlığı nedeniyle derbide kaleyi koruyacak Berke Özer'den camiaya mesaj var. Genç file bekçisi, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm takım bunun bilincindeyiz. Sakatlıktan tamamen kurtuldum ve hazırım. Tüm takım tamamen sahaya konsantre olduk ve bu maçı düşünüyoruz" dedi.
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