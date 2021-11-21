Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Peş peşe paylaşımlar geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olurken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Miguel Crespo kaydetti. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası flaş bir paylaşımda bulunarak ezeli rakibine gönderme yaptı. Öte yandan sarı lacivertliler, sosyal medya paylaşımlarındaki göndermelere Crespo'nun fotoğrafından sonra da devam etti. İşte o paylaşımlar...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



Sarı lacivertliler, galibiyetin golünün sahibi olan Miguel Crespo'yu paylaşırken "Ses gelmiyor" dedi.



İŞTE O PAYLAŞIM







GÖNDERMELER DEVAM ETTİ

Sarı lacivertliler, Crespo'nun ardından göndermeli paylaşımlara bu şekilde devam etti.





O KOREOGRAFİYE CEVAP GELDİ!

Fenerbahçe, maç sonrası yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın Squid Game'li koreografisine böyle cevap verdi.





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