21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! Peş peşe paylaşımlar geldi

F.Bahçe’den G.Saray’a gönderme! Peş peşe paylaşımlar geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olurken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Miguel Crespo kaydetti. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası flaş bir paylaşımda bulunarak ezeli rakibine gönderme yaptı. Öte yandan sarı lacivertliler, sosyal medya paylaşımlarındaki göndermelere Crespo'nun fotoğrafından sonra da devam etti. İşte o paylaşımlar...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertliler, galibiyetin golünün sahibi olan Miguel Crespo'yu paylaşırken "Ses gelmiyor" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM



GÖNDERMELER DEVAM ETTİ
Sarı lacivertliler, Crespo'nun ardından göndermeli paylaşımlara bu şekilde devam etti.


O KOREOGRAFİYE CEVAP GELDİ!
Fenerbahçe, maç sonrası yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın Squid Game'li koreografisine böyle cevap verdi.

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