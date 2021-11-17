FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan Vitor Pereira'ya mesaj! "Galatasaray derbisinde..."

'PEREIRA'YI MUTLU ETTİ'

"Galatasaray'a karşı alacağımız galibiyetin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçta alacağımız 3 puan hem camiayı kenetleyecek hem de gelecek maçlar öncesi bize büyük moral olacak. Bizim için yeni bir sayfa açılacağına inandığım bu 90 dakikaya hem fiziksel hem de mental olarak hazırım. Forma giymek istiyorum." Kendisinden forma bekleyen Sosa ile yaptığı görüşmeden dolayı mutlu olduğu öğrenilen Pereira'nın 36 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.