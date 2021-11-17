FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Sosa'dan Vitor Pereira'ya mesaj! "Galatasaray derbisinde..."
Fenerbahçe, milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, teknik direktör Vitor Pereira ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk 11'de forma giymek istediğini dile getirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 resmi maçta forma şansı bulan Jose Sosa, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, Portekizli hocadan 21 Kasım'daki derbi öncesi forma beklentisi içinde olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Derbide sorumluluk almaya hazırım. Kariyerimde bu tarz maçları birçok kez oynadım. Bu karşılaşmaların havası da farklı oluyor. Tecrübemle takımıma en iyi katkıyı sağlayacağıma inanıyorum."
'PEREIRA'YI MUTLU ETTİ'
"Galatasaray'a karşı alacağımız galibiyetin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçta alacağımız 3 puan hem camiayı kenetleyecek hem de gelecek maçlar öncesi bize büyük moral olacak. Bizim için yeni bir sayfa açılacağına inandığım bu 90 dakikaya hem fiziksel hem de mental olarak hazırım. Forma giymek istiyorum." Kendisinden forma bekleyen Sosa ile yaptığı görüşmeden dolayı mutlu olduğu öğrenilen Pereira'nın 36 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
SOSA VARSA YENİLGİ YOK
Sarı -lacivertliler, Jose Sosa'nın bu sezon ilk 11'de çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.
Arjantinli futbolcunun ilk 11'de başladığı 6 karşılaşmanını 5'ini kazanan Fenerbahçe, birinden beraberlikle ayrıldı. İşte Tangocu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmalar ve alınan sonuçlar:
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