FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!
Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde gözler kilit oyuncularda. Kanarya'da o isimlerden birisi de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş. Sarı lacivertli taraftarların mücadelede milli oyuncuya güveni tam. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinde banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak. Sarı-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan orta saha oyuncusunu Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.
TARAFTAR ARKASINDA
Takımın son durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar. Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı.
Takvim'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş, bugünkü kritik derbide hem ofansif hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden bir tanesi olacak. Mert Hakan, Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.
Mert Hakan Yandaş bugün Gustavo'nun yokluğunda Jose Sosa ile birlikte orta sahanın göbeğinde görev yapacak. Teknik direktör Vitor Pereira, Mert Hakan'dan kaleyi gördüğün anda şut çekmesini istedi.
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