FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!

TARAFTAR ARKASINDA

Takımın son durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar. Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı.