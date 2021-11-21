21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!

Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde gözler kilit oyuncularda. Kanarya'da o isimlerden birisi de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş. Sarı lacivertli taraftarların mücadelede milli oyuncuya güveni tam. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinde banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak. Sarı-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan orta saha oyuncusunu Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!

TARAFTAR ARKASINDA

Takımın son durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar. Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!

Takvim'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş, bugünkü kritik derbide hem ofansif hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden bir tanesi olacak. Mert Hakan, Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’nın yıldızı Mert Hakan Yandaş Galatasaray derbisine hazır!

Mert Hakan Yandaş bugün Gustavo'nun yokluğunda Jose Sosa ile birlikte orta sahanın göbeğinde görev yapacak. Teknik direktör Vitor Pereira, Mert Hakan'dan kaleyi gördüğün anda şut çekmesini istedi.

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