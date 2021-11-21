FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray derbisi öncesi galibiyet yemini!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla ağır yara aldı. Ligin 13. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fener, tamamen bu derbiye odaklandı. İşte detaylar...
Türkiye'de nefeslerin tutulduğu, hayatın durduğu derbi gelip çattı. Lige nefis başlayan sarı-lacivertliler, 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuştu. Kanarya, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan alıp düşüşe geçti ve taraftarın gazabına uğradı. Fotomaç'ın haberine göre; sisli havayı dağıtmak isteyen F.Bahçe, G.Saray'ı yenip eleştiri oklarını rakibine çevirmeyi amaçlıyor.
KALEDE BERKE VAR
Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.
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