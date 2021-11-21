FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Derbi idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında Nazım Sangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda...



