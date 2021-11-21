21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de öne çıkan 10 detay!

Süper Lig'in 13. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan için sahaya çıkacağı maç öncesinde sarı lacivertlilerde 10 detay ön plana çıkıyor. İşte 10 maddede Galatasaray maçı öncesi Samandıra'da yaşananlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

👉Fenerbahçe, milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknik direktör Vitor Pereira, tam kadro ile çalışmalara az zaman ayırabilirken kısa süreçte isteklerini aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Derbi idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında Nazım Sangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉F.Bahçe'de hafta boyu üzerine titrenen isim genç file bekçisi Berke Özer'di. Cuma akşamı Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Berke'nin çıkmaması teknik heyetin yüreğini hoplatırken oyuncunun durumunun iyiye gitmesi moralleri düzeltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Berke Özer, derbi öncesindeki son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı ve bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini alabilecek. Teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları, 21 yaşındaki kaleciyi zorlu mücadeleye hazırlamak adına özel bir mental program uyguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil, derbi öncesi takımına sahip çıktı. Yaptığı konuşmada "Taraftarımız için kazanacağız" diyerek motivasyonunu gösterirken ilk 11'de yer bulmasa bile takım halinde galibiyete odaklandıklarını herkese gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Başkan Ali Koç, milli arada Samandıra'ya çıkarma yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira ile görüşen başkan Koç, sistem konusunda daha esnek olunmasını istedi. Başkan, oyunculara da bu ziyaretinde moral verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Pereıra hafta başı hem üçlü hem dörtlü savunma planına göre denemelerini yaptı. Hafta boyu antrenmanlardan çıkardığımız sonuç, Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma ile derbiye başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Ancak Pereira maç içinde Kayseri karşısında olduğu gibi yine dörtlüye dönebilir. Portekizli hocanın santrfordaki tercihi ise hızından dolayı Mergim Berisha olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Serdar Dursun ise skorun gidişatına göre ikinci yarıda görev alacak. Fenerbahçe'de cezası biten Osayi Samuel bu maçta forma giyebilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de öne çıkan 10 detay!

👉Fenerbahçe'de bu mücadele için ekstra bir prim açıklanmadı. Yönetim, futbolculardan kötü gidişatı G.Saray'ı evinde yenerek düzeltmesini bekliyor. (Sabah)

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