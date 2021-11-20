Yunanistan’dan flaş transfer iddiası! Dembele ve Pelkas...

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

DİĞER HABERLER

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.