20 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yunanistan’dan flaş transfer iddiası! Dembele ve Pelkas...

Yunanistan’dan flaş iddia! Dembele ve Pelkas...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.
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