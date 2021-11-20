FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Galatasaray planı hazır! İşte Fenerbahçe’nin galibiyet formülü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı günlerce ekibi ile birlikte çalıştıktan sonra yarınki derbinin taktiğini hazırladı ve oyuncularının kafasına adeta kazıdı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın zaaflarını ve üstün yönlerini tespit eden Portekizli teknik adam buna göre 5 maddelik bir plan hazırladı.