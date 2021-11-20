FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Galatasaray planı hazır! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet formülü
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, 3 puana odaklanmış durumda. Son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve zirvenin 10 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Vitor Pereira, 3 puan için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı günlerce ekibi ile birlikte çalıştıktan sonra yarınki derbinin taktiğini hazırladı ve oyuncularının kafasına adeta kazıdı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın zaaflarını ve üstün yönlerini tespit eden Portekizli teknik adam buna göre 5 maddelik bir plan hazırladı.
1- Oyun kurma becerisi yüksek olan Marcao ve Van Aanholt'a pres yapılacak. Top Nelsson ve Yedlin'e bırakılacak. Böylece rakibin geriden iyi çıkması engellenecek.
2- Galatasaray'ın tehlikeli olmayan bölgelerde topla oynamasına izin verilecek. Şok presle kapılacak toplar ve rakibin hataları sonrası 2-3 pasla direkt kaleye gidilecek. Topun değil, oyunun kontrolü alınacak.
3- Kerem'e özel önlem alınacak. Yüzünü kaleye dönmesi engellenecek. Savunma arkası koşularına çok dikkat edilecek.
4- Tribünlere kulaklar tıkanacak. Hakemle veya rakiple kesinlikle oynanmayacak. Gereksiz kart görülmeyecek.
5- Gol için acele edilmeyecek. Özellikle Galatasaray'ın 60'tan sonra alacağı riskler avantaja çevrilip boşluklar değerlendirilecek.
Galatasaray derbisi, teknik patron Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği için kritik bir öneme sahip. Pereira, milli arada ekibiyle birlikte adeta Samandıra'ya kapandı. Günde 18 saat çalışarak ve kimi zamanda evine bile gitmeyerek Galatasaray'ın tüm maç kasetlerini izledi ve derbinin son taktiğini belirledi.
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