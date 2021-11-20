SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyet primleri
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi hem Florya'da hem de Samandıra'da kesenin ağzı açıldı. İki ezeli rakip de dev maçın kazanılması halinde futbolculara dağıtacağı primi belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Hem Florya'da hem de Samandıra'da 3 puana ulaşmak için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.
5 YILDIR GALİBİYET YOK
Takvim'in haberine göre; ezeli rakibine karşı 5 yıldır iç sahada devam eden galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas elini cebine attı. Sarı-Kırmızılılar kritik 90 dakika öncesi 4 milyon liralık prim belirledi. Fenerbahçe cephesinde de durum farklı değil. Son 4 maçta 10 puan kaybeden ve ezeli rakibini 8 maçtır yenemeyen Sarı-Lacivertliler yarınki derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak düşünüyor.
KOÇ'TAN TARİHİ RAKAM
Üzerinde çok büyük bir baskı olan Başkan Ali Koç'un tarihi bir prim belirlediği ve 3 puanın alınması halinde futbolculara tam 10 milyon lira dağıtacağı belirlendi. İki cepheden de gelen haberlere göre hem Burak Elmas hem de Ali Koç zafer elde edilmesi halinde açıklanan primi daha da yukarı seviyeye çıkaracak.
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