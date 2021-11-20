SPOR HABERLERİ - Kesenin ağzını açtılar! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin galibiyet primleri

KOÇ'TAN TARİHİ RAKAM

Üzerinde çok büyük bir baskı olan Başkan Ali Koç'un tarihi bir prim belirlediği ve 3 puanın alınması halinde futbolculara tam 10 milyon lira dağıtacağı belirlendi. İki cepheden de gelen haberlere göre hem Burak Elmas hem de Ali Koç zafer elde edilmesi halinde açıklanan primi daha da yukarı seviyeye çıkaracak.

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