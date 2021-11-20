FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde Samuel Osayi’ye yeni görev

Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.

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Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.