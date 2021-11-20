20 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde Samuel Osayi’ye yeni görev

Derbide Osayi’ye yeni görev
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.

Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.
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