20 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'de yeni gelişme

Muriqi’de yeni gelişme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç, Lazio’ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri’nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.

Geçtiğimiz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi, Lazio'ya veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri'nin Kosovalı yıldızın ocak ayında gönderilebileceğini yönetime rapor etti.
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