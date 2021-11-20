FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Ezeli rakibini mağlup ederek kötü gidişatını sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer koruyacak. Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçına çıkacak olan genç file bekçisi, zorlu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Altay Bayndır'ın yokluğunda Fenerbahçe'de eldivenleri giyecek olan Berke Özer, kendisinden emin… Profesyonel kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan genç kaleci, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Günlerdir sahaya konsantre oldum. Yalnızca bu maçı düşünüyorum. Sezonun en zor maçlarından birine çıkacağımızı biliyoruz. Genç yaşta bu derbi heyecanını yaşayacak olmaktan dolayı mutluyum. Benim için çok iyi bir fırsat. Ben ve takım arkadaşlarım iyi oynayıp, derbiyi kazanacağız. Herkese kendi ispat edeceğim. Takım olarak kötü gidişe son vermek ve yeni bir başlangıç için kazanmaktan başka düşüncemiz de yok" açıklamalarında bulundu.
O DAKİKALARA DİKKAT!
Bu sezon geride kalan 12 haftada sonunda 17 gol atıp, kalesinde 15 gol gören F.Bahçe için kırılma anları son 15 dakika... Sarı-lacivertliler, bu bölümlerde en çok gol attığı ve yediği dakikaları yaşıyor. 76 ile 90. dakikalar arasında rakip fileleri 6 kez havalandıran Kanarya, 5 de gol yedi. 16-30. dakikalarda 4 gol atan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 46 ile 60 arasında 3, ilk 15 dakikada 2, 31-45, 61-75'te ise birer gol sevinci yaşadı. 61-75'te 3 gol yiyen Fenerbahçe'nin 0-15, 16-30 ve 31-45'te 2'şer, 46 ile 60. dakikalar arasında ise bir kez ağları havalandı.
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