FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer’den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!

Altay Bayndır'ın yokluğunda Fenerbahçe'de eldivenleri giyecek olan Berke Özer, kendisinden emin… Profesyonel kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan genç kaleci, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Günlerdir sahaya konsantre oldum. Yalnızca bu maçı düşünüyorum. Sezonun en zor maçlarından birine çıkacağımızı biliyoruz. Genç yaşta bu derbi heyecanını yaşayacak olmaktan dolayı mutluyum. Benim için çok iyi bir fırsat. Ben ve takım arkadaşlarım iyi oynayıp, derbiyi kazanacağız. Herkese kendi ispat edeceğim. Takım olarak kötü gidişe son vermek ve yeni bir başlangıç için kazanmaktan başka düşüncemiz de yok" açıklamalarında bulundu.

