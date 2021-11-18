Usta isimden flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumu! "Kriz kapıyı iki takım için de çalıyor"
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak kritik maç için geri sayım başlarken, A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, dev derbiyi Fotomaç'a değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi görüşleri...
Derbinin kaybedilmesi Vitor Pereira kararını hızlandırabilir ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir.
1- Fenerbahçe, Galatasaray derbisine nasıl bir oyun anlayışla çıkmalı?
Rakip kadar zorlu olan bir stada gidiyorlar. Bu nedenle maçın hikayesi ilk 20 dakikada olacak. Taraftarıyla birlikte Galatasaray büyük baskı yapacaktır. Bu süreyi rakibe fırsat vermeden geçmesi lazım. Son dönemlerde Fenerbahçe iyi mücadele etti ve kalesini iyi savundu. Bu kez kadro kalitesi olarak daha denk bir takımla oynayacaklar. Bu noktada taktikten ziyade duruş önemli. Pereira yine 5'li defansla oynamaya kalkıp, işi kontra atağa bırakabilir. Ancak maçın hikayesini iki takımın da kendi içinden çıkaracağı kahramanlar yazacak.
2 - Oyuncu tercihleri konusunda kimler öncelikli olmalı?
Büyük maçları büyük oyuncularla oynamalısınız. Bu nedenle Mesut Özil ve İrfan Can, Fenerbahçe'de oyunun liderleri olur. Buradaki kritik nokta Fatih hocanın tek tek merkez orta saha ile oynaması. Fenerbahçe'nin Sosa, İrfan Can ve Mert Hakan'ı orta sahayı rakibe bırakmayacağını düşünüyorum. Düğümü de iki tarafın orta sahalarının kalitesi çözecek.
3 - Derbideki yenilgi halinde F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı mı?
Çok daha önce alınmalıydı. Pereira ile Fenerbahçe'nin gelişemeyeceği, yürüyemeceği çok net gözüküyor. Ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir. Kaybedilmesi Pereira kararını çabuklaştırabilir ama kazanılmasıyla krizi aşıp daha moralli bir şekilde lige tekrar başlatabilirler. Esasen aynı sorun Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe'ye de kaybederse G.Saray için de gündeme gelebilir. Ligde ciddi bir krizin içine girerler. Kısacası; kriz kapıyı iki takım için de çalıyor.
4 - Defans performansının öne çıktığı Fenerbahçe, ligde üst üste 7 maçtır gol yiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Fenerbahçe'nin defansif sıkıntısı yeni değil. Öyle oyunculara sahipler ki, rakip pozisyona girmese de onlar sokmaya başlarlar. Bir de bunun üstüne 3'lü defans saçmalığı ile kanat zafiyetini de eklediler. Birçok golü kanat akınlarından yediler. Bunun üstüne 3-4 maçta duran top golleri de eklendi. Bu derbiye de nasıl yansıyacağı oyuncu konsantrasyonuyla ilgili olacak. Çünkü iki hocanın da ilk hedefi kaybetmemek olacaktır. Yani dengeli, mücadeleci, rakibe çok alan bırakmayan bir oyun izleyeceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'nin bu maça mental olarak çok özel hazırlanması lazım. Hem büyük maç hem de 50 bin seyircinin önünde olmak onun için kolay olmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...