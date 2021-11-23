23 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi teknik heyet ve futbolcular arasında yaşanan o diyalog ise dikkat çekti. (FB spor haberleri)

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta motivasyon farkı ortaya çıktı. Tüm takım galibiyete olan inancını hep dile getirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin

Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin

Fenerbahçeli futbolcular hafta içinde sadece oyuncu grubunun katıldığı bir yemekte bir araya geldiler.Marşların söylendiği, galibiyet yeminlerinin edildiği bir organizasyona dönüşen yemekte, oyuncular yerlisinden yabanc��sına tek vücut oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır!"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin

Galibiyete inanmayan takım otobüsüne binmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! İnanmayan otobüse binmesin

Nef Stadı'nda Fenerbahçe soyunma odası da adeta Kadıköy gibiydi. Her yer sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. (Milliyet)

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