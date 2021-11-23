Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki o detay ortaya çıktı! "İnanmayan otobüse binmesin"

Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi.