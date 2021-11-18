FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil'den Galatasaray derbisi sözleri!

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türk asıllı Alman yıldız paylaşımında, "Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, depklasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, sarı lacivertlilerin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil bir paylaşımda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkan Mesut Özil, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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