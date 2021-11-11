Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitrios Pelkas, sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü istenen performansına ulaşamadı. Yunan futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilirken, Dinamo Moskova'nın 8 milyon Euro'luk teklif sunacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Pelkas'a Rus kancası var.

Dinamo Moskova'nın Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve ara transfer dönemi için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Takvim'in Rus basınına dayandırdığı habere göre Dinamo Moskova, Pelkas için 8 milyon Euro'luk teklifini ocak ayında Fenerbahçe'ye sunacak.

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