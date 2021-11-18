18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligin 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler devre arası transfer çalışmalarını da sürdürürken, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. İşte Kanarya'nın istediği o futbolcu ve transferde Dimitris Pelkas ayrıntısı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

DIMITRIS PELKAS AYRILIYOR MU?

Pelkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği haberde; Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...

Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

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