FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan forvet harekatı! Dimitris Pelkas ayrıntısı...
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligin 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler devre arası transfer çalışmalarını da sürdürürken, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. İşte Kanarya'nın istediği o futbolcu ve transferde Dimitris Pelkas ayrıntısı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.
Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.
DIMITRIS PELKAS AYRILIYOR MU?
Pelkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor.
Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği haberde; Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtildi.
Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...