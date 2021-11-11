FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Büyük umutlar ve destekle Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, geride kalan 3.5 sezonda camianın beklentilerini karşılayamadı. Özellikle sportif anlamda yakalanamayan istikrar ve beraberinde gelen başarısızlık, Ali Koç'un oldukça fazla eleştiri almasına sebep oldu. Ayrıca Koç, sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi.

SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI ALİ KOÇ 3.5 SEZONDA 120 MAÇTA 33 YENİLGİ 3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

AZİZ YILDIRIM 1041 MAÇTA 117 YENİLGİ 8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ

ALİ ŞEN 165 MAÇTA 22 YENİLGİ 7.5 MAÇTA 1 YENİLGİ

HASAN ÖZAYDIN 20 MAÇTA 5 YENİLGİ 4 MAÇTA 1 YENİLGİ

GÜVEN SAZAK 26 MAÇTA 3 YENİLGİ 8.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

METİN AŞIK 124 MAÇTA 31 YENİLGİ 4 MAÇTA 1 YENİLGİ

TAHSİN KAYA 146 MAÇTA 31 YENİLGİ 4.7 MAÇTA 1 YENİLGİ