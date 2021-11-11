11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

Büyük umutlar ve destekle Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Ali Koç, geride kalan 3.5 sezonda camianın beklentilerini karşılayamadı. Özellikle sportif anlamda yakalanamayan istikrar ve beraberinde gelen başarısızlık, Ali Koç'un oldukça fazla eleştiri almasına sebep oldu. Ayrıca Koç, sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI

ALİ KOÇ

3.5 SEZONDA 120 MAÇTA

33 YENİLGİ

3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

AZİZ YILDIRIM

1041 MAÇTA 117 YENİLGİ

8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

ALİ ŞEN

165 MAÇTA 22 YENİLGİ

7.5 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

HASAN ÖZAYDIN

20 MAÇTA 5 YENİLGİ

4 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

GÜVEN SAZAK

26 MAÇTA 3 YENİLGİ

8.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

METİN AŞIK

124 MAÇTA 31 YENİLGİ

4 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

TAHSİN KAYA

146 MAÇTA 31 YENİLGİ

4.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

FİKRET ARICAN

70 MAÇTA 9 YENİLGİ

7.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç başarısızlıkta tarihe geçti! Son 40 yılın en kötü başkanı oldu

FARUK ILGAZ

34 MAÇTA 6 YENİLGİ

5.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

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