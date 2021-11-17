FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer'e Vitor Pereira'dan motivasyon!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle sarı lacivertli takımınbir başka genç kalecisi Berke Özer forma giyecek. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı ilk kez sahne alacak olan Berke'yi, takım arkadaşı Altay Bayındır ve hocası Vitor Pereira motive ediyor. İşte detaylar...
Berke Özer, Altay Bayındır'ın omzundan yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonun ardından kaleyi devraldı. Bu sezon Alanyaspor, Antwerp ve Kayserispor maçlarında görev yapan 21 yaşındaki kaleci, pazar günü kariyerinde en önemli heyecanlardan birini yaşayacak. Berke, ilk derbisine Galatasaray karşısında, hem de 52 bin taraftarın önünde çıkacak. Bu kritik mücadele öncesinde başarılı file bekçisine en büyük destek Altay'dan geldi. Fanatik'in haberine göre; milli kaleci, Berke ile sürekli özel görüşmeler yapıp, kendi tecrübelerini anlatıyor. Vitor Pereira da öğrencisiyle yakından ilgileniyor.
"SANA GÜVENİYORUM"
Portekizli teknik adam, Berke ile yaptığı konuşmada, "Ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu biliyorum. Sana ve yeteneklerine güvendiğim için transfer döneminde başka bir kaleci istemedim. Derbide sakin kalıp, motive olduğunca bu yeteneklerini kolayca sergileyeceğinden ve alacağımız zaferde önemli bir pay sahibi olacağına kuşkum yok" ifadelerini kullandı. Kendisine güveni yüksek olan Berke, kariyerinde unutulmayacak bir an olacak bu dev maçı sabırsızlıkla bekliyor.
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