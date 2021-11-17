Fenerbahçe’nin Royal Antwerp’e kiraladığı Mbwana Ally Samatta’ya şok! Otelde mahsur kaldı

Tanzanya'dan ayrılırken prosedür gereği koronavirüs testi yaptıran kafilede tüm futbolcuların testi negatif çıktı. Ancak Madagaskar'a özel jetle iniş yaptıları havalimanında uçaktan inmelerine izin verilmedi. Uçakta yapılan testlerde ise üç futbolcunun pozitif olduğu öne sürüldü. Madagaskarlı yetkililerin yaptığı testlerde üç ismin pozitif çıkmasına şaşıran Tanzanya kafilesi, kendi testlerinden tekrar uyguladı ve tüm futbolcular negatif çıktı.