FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devre arası operasyonu! Tam 8 isim birden...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda birçok mevkiye takviye yapmak isteyen Kanarya, 8 ismi gündemine aldı. Forvet, kanat, bek ve kaleye transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesi ise belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...
Fenerbahçe'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.
GOLCÜ MEVKİSİNDE 3 ADAY!
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda listedeki isimlerin birkaçı ile görüşmelere başlayan Kanarya'nın forvet, kanat, bek ve kaleye takviye yapacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin golcü adayları arasında 3 yıldız bulunduğu kaydedildi.
VISCA AŞKI BİTMİYOR!
Kanat transferinde Başakşehir'in yıldızı Visca için uzun süredir temasta olan Kanarya'nın bek adayları arasında da Fabricio Bustos, Nicolas Cozza yer alıyor. Altay Bayındır'ın mart ayında sahalara dönecek olmasından dolayı kaleye de takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin ilk tercihi Gökhan Akkan, alternatifi ise Ertuğrul Taşkıran.
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