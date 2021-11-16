FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devre arası operasyonu! Tam 8 isim birden...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talepleri doğrultusunda birçok mevkiye takviye yapmak isteyen Kanarya, 8 ismi gündemine aldı. Forvet, kanat, bek ve kaleye transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesi ise belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.





GOLCÜ MEVKİSİNDE 3 ADAY!

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda listedeki isimlerin birkaçı ile görüşmelere başlayan Kanarya'nın forvet, kanat, bek ve kaleye takviye yapacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin golcü adayları arasında 3 yıldız bulunduğu kaydedildi.

