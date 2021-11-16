16 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Kanarya'da tablo kötü!

Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin son dönemdeki derbi performansı oldukça kötü görülüyor. Deplasmanda son derbi galibiyetini 2017'de alan Kanarya, sarı kırmızılılar ile oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Kanarya’da tablo kötü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 puan alabilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Galatasaray derbisine mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Ancak Fenerbahçe'nin son yıllardaki derbi performansı hiç de umut vermiyor. Sarı Lacivertliler Galatasaray'ı son 8 maçta yenemedi. Ayrıca İstanbul derbilerinde deplasmanda son 10 maçtan da galibiyet çıkartamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Kanarya’da tablo kötü!

SON GALİBİYET 4 YIL ÖNCE

Fener'in deplasmanda son derbi galibiyeti 23 Nisan 2017 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı geldi. 1-0 sona eren maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Kanarya’da tablo kötü!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek İstanbul derbilerindeki bu kötü döngüyü kırmaya çalışacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte kaptan Mesut Özil de takımı derbiye motive etmek için çok büyük bir çaba sarfediyor.

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