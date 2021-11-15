FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan köklü değişiklik! 4'lü sistem ve takımın yeni lideri...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşanan puan kayıpları zirve yolunda ağır yara alınmasına sebep oldu. Milli aranın da girmesiyle yönetim ve teknik ekip el ele vererek köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor. Onlardan birisi olarak da Portekizli teknik adamın 4'lü sisteme dönmesi beklenirken, takımın yeni lideri ise o olacak. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de milli ara takımın toparlanması için bir fırsat olarak görülüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası radikal kararlar aldığı ve yeni bir isme takım liderliğini vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. İşte Vitor Pereira'nın yeni sisteminde Fenerbahçe'nin lideri olacak o isim...
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın takım sisteminde değişikliğe gideceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde dörtlü sisteme dönmeye hazırlanan tecrübeli ismin, takım liderliği konusunda İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de milli ara sonrası sistem değişiyor. 3-4-3'ten 3-5-2'ye geçen teknik direktör Vitor Pereira'nın kademeli olarak 4'lü sisteme dönmesi söz konusu. Bu çerçevede bazı isimler daha çok öne çıkacak. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalan İrfan Can Kahveci çok formda döndü.
Yetenekli yıldız ligdeki son Kayserispor maçında da etkiliydi. Milli takıma çağrılmayan yıldız futbolcu takım çalışmalarının yanı sıra özel program da uyguluyor. Milli ara sonrası fiziksel açıdan hiçbir eksiği kalmayacak İrfan Can yüzde 100'e yakın kapasite ile sahada olacak.
Teknik direktör Vitor Pereira için oyunun iki yönlü oynayabilmesi büyük önem taşıyor. Hücum bölgesinde oynayan oyunculardan da savunma katkısı isteniyor. Bu açıdan bakıldığında İrfan Can tam olarak bu kriterlere uyuyor. Yeni dönemle birlikte Pereira, İrfan Can'ı takımın lider ismi olarak düşünüyor.
3-5-2'de ikinci golcü gibi oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun gerçek bölgesi ise merkez orta saha. Burada da oynadığında atakları yönlendirecek isim olarak düşülen İrfan Can'ın savunma özelliği de çok kritik. Mesut Özil'in savunma özelliğinin zayıf olması, Luiz Gustavo'nun daha çok defansif özelliği ile öne çıkması, Sosa'nın yaşı, Mert Hakan'ın da henüz tam olarak standardını bulamaması sıkıntı yaratıyor.
İrfan Can Kahveci ise şut atan, oyun kuran, gol atan, hücum ve savunma yönüyle takımın en önemli orta saha oyuncusu konumunda. Birçok farklı bölgede de oynayabilen başarılı oyuncu her türlü sistemde yer alabiliyor. Sarı-lacivertli takımın milli ara sonrasında karşılaşacağı Galatasaray maçı İrfan Can Kahveci için de ayrı bir önem taşıyacak. İrfan Can, sahada olması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giyecek. Geçen sezonki derbiyi sakatlığı nedeniyle kaçıran 26 yaşındaki yıldız, bu sezon sahada olmak istiyor.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 6 resmi maçta süre aldı. 26 yaşındaki orta saha 1 gol 2 asistle 3 gole direkt etki etti. Özellikle Antwerp ve Kayserispor maçlarında etkili olan İrfan Can, taraftarlar tarafından da çok seviliyor.
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