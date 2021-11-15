FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan köklü değişiklik! 4’lü sistem ve takımın yeni lideri...

3-5-2'de ikinci golcü gibi oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun gerçek bölgesi ise merkez orta saha. Burada da oynadığında atakları yönlendirecek isim olarak düşülen İrfan Can'ın savunma özelliği de çok kritik. Mesut Özil'in savunma özelliğinin zayıf olması, Luiz Gustavo'nun daha çok defansif özelliği ile öne çıkması, Sosa'nın yaşı, Mert Hakan'ın da henüz tam olarak standardını bulamaması sıkıntı yaratıyor.