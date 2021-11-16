16 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak hem kritik bir 3 puan almak istiyor, hem de ligden yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Öte yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ise ezeli rakibini yenmek için sahada olacak. Mücadele öncesinde Kanarya'da bir detay dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Fenerbahçe, son yılların en farklı Galatasaray maçlarından birine çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen Vitor Pereira'nın öğrencileri, derbi galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki futbolcular, sarı lacivertli formayla Galatasaray'a gol atamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!

Fenerbahçe'de eski takımlarında oynarken Galatasaray'a gol atan 4 isim var. Serdar Aziz, Bursaspor; Filip Novak ve Sosa Trabzonspor, İrfan Can Kahveci de Medipol Başakşehir formalarıyla sarı-kırmızılı ekibin ağlarını sarsmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!

23 Nisan 2017'den bu yana ezeli rakibi karşısında kazanamayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da ilk Galatasaray derbisi galibiyetini yaşamak istiyor. O tarihten bu yana oynanan 8 maçın 6'sı berabere biterken, 2 derbi ise Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

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