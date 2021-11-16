FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken detay!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak hem kritik bir 3 puan almak istiyor, hem de ligden yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Öte yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ise ezeli rakibini yenmek için sahada olacak. Mücadele öncesinde Kanarya'da bir detay dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, son yılların en farklı Galatasaray maçlarından birine çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen Vitor Pereira'nın öğrencileri, derbi galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor.