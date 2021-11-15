FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD'de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kaldı. Kanarya bir yandan yeniden çıkışa geçmek isterken, öte yandan gözler ise devre arasında çevrildi. Ocak ayında kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Fener, aradığı ismi ABD'de buldu. İşte detaylar...
Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden ABD'ye dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles FC'den takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
SADECE 1 YILI KALDI
Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. 22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.
FİZİK GÜCÜ İYİ
Oyunun her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahip. Teknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5 gol ve 5 asiste imza attı.
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