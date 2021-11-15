FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD’de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes

SADECE 1 YILI KALDI

Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. 22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.