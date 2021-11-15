15 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD'de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kaldı. Kanarya bir yandan yeniden çıkışa geçmek isterken, öte yandan gözler ise devre arasında çevrildi. Ocak ayında kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Fener, aradığı ismi ABD'de buldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD’de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden ABD'ye dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles FC'den takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD’de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes

SADECE 1 YILI KALDI

Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler'in bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. 22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya aradığı golcüyü ABD’de buldu! Gündemdeki isim Jose Cifuentes

FİZİK GÜCÜ İYİ

Oyunun her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahip. Teknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5 gol ve 5 asiste imza attı.

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