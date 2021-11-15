15 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de zirve! Ali Koç, Vitor Pereira ve oyuncular...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için oldukça önemli olan bu mücadele öncesinde Samandıra'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ve kaptanların yer aldığı toplantıda herkes şikayetlerini tek tek anlattı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de zirve! Ali Koç, Vitor Pereira ve oyuncular...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yalnızca teknik heyet değil yönetim ve futbolcular da taraftarların hedefinde kaldı. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp televizyonundan açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya önemli mesajlar yollamış, teknik direktör Vitor Pereira'yla da yola devam edeceklerine vurgu yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de zirve! Ali Koç, Vitor Pereira ve oyuncular...

Başkan Koç'un önceki gün de Samandıra'da Pereira ve takım kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ile toplantı yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Pereira'nın beklentilerini ve planlarını anlattığı, son dönemde aralarındaki problem kamuoyuna yansıyan Mesut'la da barış sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de zirve! Ali Koç, Vitor Pereira ve oyuncular...

DERBİDE SİSTEM DEĞİŞİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana direttiği 3'lü savunma anlayışından vazgeçmesi beklenen Portekizli hocanın Mesut Özil, Jose Sosa gibi yıldız isimlerden daha fazla faydalanacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de zirve! Ali Koç, Vitor Pereira ve oyuncular...

Bu arada başkan, teknik direktör ve kaptanlar arasında görüşme Ali Koç'un şu sözleriyle sona erdi: Koç, "Rakiplerimize göre biz her zaman kamuoyu tarafından daha fazla sorgulanıyoruz. Artık futboluyla konuşulan Fenerbahçe olalım. Hepimizin ortak hedefi; Fenerbahçe'nin sezonu mutlu sonla kapatıp şampiyon olması. 21 Kasım'daki Galatasaray maçı da yeni bir başlangıç için büyük fırsat." dedi.

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