FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Vedat Muriqi sesleri yükseliyor! Lazio yerine o ismi alacak...
Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyip İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeni takımında aradığını bulamadı. Sarı lacivertliler Kosovalı santrforu yeniden takıma katmak isterken, Lazio cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı. Norveç basını Lazio'nun Bodo-Glimt'in golcüsü Erik Botheim'i transfer etmek istediğini duyurdu. İşte detaylar...
Devre arasında forvet ve kanatlara takviye planlayan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Norveç'ten müjde gibi haber geldi. Buna göre Muriqi'nin performansından memnun olmayan Lazio, Bodo- Glimt'in golcüsü Erik Botheim'i transfer etmek istiyor.
İtalyan ekibinin, Botheim'i renklerine bağlaması halinde Muriqi'nin takımdan ayrılmasına izin vereceği ifade edildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; transfer haberleriyle tanınan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için pusuda olduğunu belirterek, "Vedat ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. F.Bahçe, eski golcüsünün kiralık transferi ile ilgileniyor" diye yazdı. Muriqi'nin de dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
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