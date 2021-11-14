FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da Vedat Muriqi sesleri yükseliyor! Lazio yerine o ismi alacak...

Devre arasında forvet ve kanatlara takviye planlayan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Norveç'ten müjde gibi haber geldi. Buna göre Muriqi'nin performansından memnun olmayan Lazio, Bodo- Glimt'in golcüsü Erik Botheim'i transfer etmek istiyor.