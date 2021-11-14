FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerde gündem yeniden Fabricio Bustos!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı. Devre arasında kadrosuna bir sağ kanat katmak isteyen sarı lacivertliler, sezon başında da gündemde olan Fabricio Bustos için harekete geçti. Kanarya'nın 25 yaşındaki oyuncu için Independiente'nin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlarında kanatları çalıştıracak bir oyuncu takviyesi de yer alırken, Fabricio Bustos yeniden gündemde. Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında transferi son anda yatan Bustos için de Independiente'ye yeni teklif yapılacağı iddia edildi.