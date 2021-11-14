FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerde gündem yeniden Fabricio Bustos!
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı. Devre arasında kadrosuna bir sağ kanat katmak isteyen sarı lacivertliler, sezon başında da gündemde olan Fabricio Bustos için harekete geçti. Kanarya'nın 25 yaşındaki oyuncu için Independiente'nin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlarında kanatları çalıştıracak bir oyuncu takviyesi de yer alırken, Fabricio Bustos yeniden gündemde. Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında transferi son anda yatan Bustos için de Independiente'ye yeni teklif yapılacağı iddia edildi.
Sağ bekte oynayan Bustos, Arjantin Ligi'nde bu sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist üretti. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da transferini kolaylaştırabileceği belirtildi.
Bustos, yazın Independiente'nin Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücreti istemesi üzerine, "Türkiye için heyecanlıydım. Transfer tahtası kapanmak üzereyken ve sözleşmemin sonu bu kadar yakınken kulübümün bu kadar yüksek bir bonservis istemesini anlamıyorum." açıklamasını yapmıştı.
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