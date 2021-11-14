FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kırmızı alarm! Min-Jae Kim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Min-Jae Kim paniği yaşanıyor. Güney Kore'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadığı maç sonrası sakatlık geçirdiği açıklanan 24 yaşındaki futbolcunun salı günü oynanacak İran maçında riske edileceği öğrenildi. (FB spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen sarı-lacivertlilerde Min-Jae Kim paniği yaşanıyor.
Akşam'ın haberine göre; Güney Kore'de hafif sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Min-Jae Kim, salı günkü Irak maçında da riske edilecek.
Fenerbahçe Teknik Heyeti, savunmanın önemli isimlerinden biri olan Min-Jae'den, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncusundan kötü bir haber almak istemiyor.
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