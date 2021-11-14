14 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın genç kalecisi Berke Özer Galatasaray derbisini bekliyor!

Berke heyecanla derbiyi bekliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisini bekliyor. Berke Özer, milli aranın ardından oynanacak maçta süre alırsa ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor. Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. 2018-2019 sezonunda 2.5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan henüz 18 yaşında sarı-lacivertlilere transfer olan Berke, ilk yılında sadece 1 maçta oynadı. Daha sonra 2 yıl Westerlo'ya kiralanan genç kaleci, Galatasaray karşısında göstereceği performansla kendini camiaya kabul ettirmeyi hedefliyor.

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